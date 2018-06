Via Pacinotti, camion scontra il ponte e perde il carico

Traffico in tilt a Sampierdarena nella zona della Fiumara nella mattinata di lunedì 11 giugno 2018. Poco prima delle 10 un camion è andato a sbattere contro il ponte di via Pacinotti perdendo tutto il suo carico, con gravi ripercussioni sulla viabilità che al momento risulta abbastanza bloccata.

Strada alternativa

Per chi si trovasse in zona si consiglia di utilizzare la strada a mare Guido Rossa per evitare il traffico. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale che stanno cercando di limitare i disagi al traffico e i vigili del fuoco.

