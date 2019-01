Investita a Sampierdarena, è grave; altro incidente con feriti a Marassi

Incidenti stradali in serie nel corso della giornata di giovedì 10 gennaio 2019. Dopo i due episodi nel primo pomeriggio in centro e a Sestri, intorno alle 17.30 una settantenne è stata investita da una moto in via Pacinotti a Sampierdarena.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118 oltre alla polizia municipale con la sezione Infortunistica. La donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Galliera.

Tre uomini invece sono rimasti contusi, in modo meno grave rispetto alla donna investita, in via Bobbio in un incidente avvenuto intorno alle 18.45. Due i codici gialli, uno al Gaslini e l'altro al Galliera; un terzo uomo è andato in codice verde al San Martino.