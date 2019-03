Brusca frenata per evitare un'auto, feriti passeggeri di un bus: tra loro una bambina

Alcuni feriti, tra cui una bambina, per un incidente avvenuto questa mattina in via Napoli, a Oregina, in cui un autobus si è visto costretto a frenare bruscamente per evitare di scontrarsi con un’auto.

Tutto è successo intorno alle 9: stando a quanto ricostruito, un bus della linea 35 stava procedendo su via Napoli quando ha frenato all’improvviso per evitare una macchina.

L’urto è stato minimo, ma la frenata ha catapultato diversi passeggeri a terra: quattro i feriti, tutti in modo lieve, tra cui appunto una bambina e una pensionata. La piccola è stata portata al Gaslini in via precauzionale, gli altri tre feriti sono arrivati in ospedale in codice verde.

Sul posto, oltre ai mezzi inviati dal 118, sono intervenute anche le pattuglie della Municipale per i rilievi e per accertare la dinamica dell’incidente. Qualche ripercussione al traffico, soprattutto per quanto riguarda quello degli autobus, rimasti fermi per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi.