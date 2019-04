Daini sulla strada, auto finisce contro cabina elettrica e poi si ribalta

Un incidente da film, che fortunatamente non ha causato feriti gravi: è successo nella notte tra lunedì e martedì in località Niusci, a Sant’Olcese, protagonisti due giovani che per evitare alcuni daini sono finiti fuori strada.

I ragazzi viaggiavano a bordo di un’auto quando, verso mezzanotte, hanno incrociato gli animali nei pressi del passaggio a livello. Il giovane alla guida hai subito sterzato, finendo prima contro una cabina elettrica, semidistrutta, e poi sul tetto dell’auto stessa.

Nonostante l’urto, i due giovani sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo, e una volta sulla strada hanno chiamato i vigili del fuoco. Sul posto una squadra di Busalla che ha raddrizzato la macchina e ha messo in sicurezza la cabina elettrica, mentre i ragazzi sono stati accompagnati in ospedale in via precauzionale, pur avendo riportato soltanto lievi ferite.