Schianto in moto a Nervi, muore ragazza di 18 anni

Una ragazza di 18 anni è morta nella notte tra domenica e lunedì in un incidente avvenuto a Nervi, in via Donato Somma. La giovane viaggiava come passeggera su una moto guidata da un 21enne, sopravvissuto allo schianto e ricoverato in condizioni gravi, ma stabili, all’ospedale San Martino.

La giovanissima vittima era originaria di Milano, ed era a Genova in visita ad alcuni parenti. Intorno alle 23.30, la moto guidata dall’amico 21enne si sarebbe scontrata con un’altra moto, un urto che ha scaraventato tutti sull’asfalto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi delle Croci di Nervi e di Sori, che hanno immediatamente assistito la ragazza, quella in condizioni più gravi, e l’hanno portata d’urgenza al San Martino. Qui i medici hanno subito iniziato le operazioni di rianimazione, ma ogni disperata manovra è stata purtroppo vana.

Il ragazzo che guidava la moto è stato anche lui accompagnato in codice rosso all’ospedale San Martino, e ricoverato per un trauma cranico. È grave, ma stabile e cosciente. Ferite non gravi per le due persone che viaggiavano sull’altra moto coinvolta nell’incidente, la cui dinamica ancora non è chiara ed è al vaglio degli agenti dell’Infortunistica della Locale, coordinati dalla dirigente Federica De Lorenzi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il momento in cui le due moto si sono scontrate, infatti, non è chiaro, come non è chiaro il motivo per cui i due mezzi siano entrati in contatto. Diverse le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti.