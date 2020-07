Incidente a Nervi, identificata la vittima; guidatore positivo ai test tossicologici

Si chiamava Angela Guastamacchia la 18enne, morta nell'incidente tra lo scooter su cui viaggiava come passeggera e un secondo motociclo in via Donato Somma a Nervi. Il drammatico incidente è avvenuto alle 23.30 di domenica. Angela, residente a Milano, era in Liguria in vacanza insieme ad altri parenti.

Alla guida dello scooter c'era un amico 21enne le cui condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Si trova ricoverato all'ospedale San Martino. Il giovane è risultato positivo alla cocaina e alla cannabis. Dai primi rilievi pare che il motociclo dei giovani andasse in direzione Levante, verso Bogliasco.

Percorrevano il tratto in salita quando lo specchietto del ciclomotore si sarebbe scontrato con quello di una moto che arrivava nella direzione opposta, anche essa con conducente e passeggero. Questi ultimi non sono in gravi condizioni. I rilievi per ricostruire dinamica e cause dell'incidente in cui è morta la 18enne milanese sono stati effettuati dagli agenti dell'infortunistica della Locale, coordinati dalla dirigente Federica De Lorenzi.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale aggravato. Indagati anche i due che erano sulla moto con la quale si sono scontrati Angela e il 21enne.