Perde il controllo della moto e si schianta a Nervi

Gravissimo incidente nel pomeriggio di sabato 17 novembre 2018 a Nervi, in via Togliatti. Un giovane di 18 anni ha infatti perso il controllo della propria moto andando a sbattere per terra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo averlo intubato lo hanno trasportato in gravi condizioni e in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. A Nervi hanno effettuato i rilievi gli agenti della Polizia Municipale che cercheranno di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.