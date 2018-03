Schianto tra Nervi e Bogliasco, un morto e 5 feriti

Gravissimo incidente nel pomeriggio di mercoledì sull'Aurelia, tra Nervi e Bogliasco: stando alle prime ricostruzioni un’auto si sarebbe scontrata contro un autobus Atp, e nello schianto un uomo è morto e altre 5 persone sono rimaste ferite.

Da chiarire la dinamica esatta dell’incidente: secondo quanto accertato tutto sarebbe successo a circa 100 metri dal cartello di Bogliasco, all'altezza del civico 60, doce il conducente dell'auto, Gianfranco Chiappini, 81 anni, avrebbe avuto un malore al volante perdendo il controllo e andando a sbattere contro la corriera, che viaggiava in direzione Recco.

Arrivato al San Martino in arresto cardiaco, è stato sottoposto alle manovre di rianimazione, ma i disperati tentativi dei medici non sono riusciti a salvarlo.

Sul posto diverse ambulanze che hanno accompagnato altri quattro feriti all’ospedale San Martino, uno dei quali in codice rosso per un trauma al torace, e un altro all’ospedale di Lavagna. La circolazione sul tratto è stata interrotta per effettuare i rilievi.