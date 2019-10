Ne: camion precipita in una scarpata, grave l'autista

Grave incidente nel pomeriggio di giovedì in località Arzeno, a Ne, dove un camion è precipitato in una scarpata per circa 20 metri.

Stando alle prime ricostruzioni, l'autista stava percorrendo i tornanti della sp26 della val Graveglia quando, per motivi ancora da chiarire, è uscito di strada finendo nella scarpata.

Sul posto sono intervenute l'auto medica di Rapallo e la Croce Verde di Borzonasca, che hanno estratto l'autista dall'abitacolo e lo hanno poi affidato all'elicottero dei vigili del fuoco per un trasporto urgente all'ospedale San Martino.

L'uomo, rimasto cosciente, è arrivato in ospedale in codice rosso con un trauma cranico e un trauma toracico ed è stato subito ricoverato per accertamenti.