Multedo, ancora un incidente in via dei Reggio: due donne all'ospedale

Ancora un incidente in via dei Reggio a Multedo, la via che dall'uscita autostradale di Pegli scende in direzione Aurelia e che, già in passato, era stata il teatro di alcuni gravi incidenti, anche mortali.

Nella serata di domenica 16 giugno 2019 ad avere la peggio sono state due donne che sono state travolte all'altezza dell'attraversamento pedonale e sono state portate all'ospedale Galliera dai volontari del 118 intervenuti sul posto con due ambulanze e un'automedica: una in codice giallo e una in codice rosso, in gravi condizioni. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale.

