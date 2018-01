Cadono dallo scooter, feriti due giovani a Multedo

Incidente stradale la scorsa notte in via San Pacoret de Saint Bon, a Multedo. Il conducente di uno scooter, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra insieme alla ragazza che viaggiava insieme a lui.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i mezzi del 118. Da subito il più grave è parso l'uomo, un trentenne, che è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso.

Ferita anche la ragazza, trasportata nello stesso ospedale ma in codice giallo. Non risultano altri veicoli coinvolti.