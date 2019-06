Multedo, incidente auto-moto: centauro grave in ospedale

Incidente in mattinata in via Multedi di Pegli, nel ponente genovese, dove un’auto e una moto si sono scontrati.

Ad avere la peggio il motociclista, un giovane di circa 30 anni che è stato sbalzato di sella finendo sull’asfalto. Sul posto l’ambulanza inviata dal 112, che ha portato il ferito all’ospedale Galliera per accertamenti.

Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso in codice rosso ed è stato subito preso in carico dai medici. Non sarebbe in pericolo di vita: pur avendo riportato una contusione polmonare, è rimasto vigile e cosciente. In mattinata altri due incidenti con feriti, uno sull'autostrada A7 e uno in corso Europa, dove una donna ha perso il controllo dell'auto ed è finita ribaltata sulla carreggiata.