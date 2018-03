Muore travolto da un tir, Multedo in lutto per "Fao"

Tragedia nella serata di martedì in via dei Reggio, a Multedo, dove un uomo di 88 anni, Salvatore Ferraro, è morto dopo essere stato travolto da un tir appena uscito dal casello autostradale.

Stando a quanto ricostruito dalla Municipale, il camionista non si sarebbe accorto dell’uomo che aspettava a bordo strada di poter attraversare: dopo avere imboccato la rampa che scende verso Multedo si è avvicinato alle strisce pedonali, e nello svoltare il rimorchio si è spostato e ha travolto Ferraro. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è stato purtroppo inutile: il pensionato è morto sul colpo.

Anche il camionista, nel rendersi conto dell’accaduto, ha accusato un malore ed è stato accompagnato in ospedale. Moltissimi i residenti del quartiere addolorati per la morte di Ferraro, una sorta di “memoria storica” di Multedo, conosciuto e amato da tutti. E altrettanti sono quelli che puntano il dito contro un attraversamento pericoloso, privo di semafori e scarsamente illuminato, che non per la prima volta miete vittime.