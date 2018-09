Schianto in moto, muore ragazzo di 22 anni

Una distrazione fatale: sarebbe questo, secondo le prime ricostruzioni, ad aver ucciso un ragazzo di 22 anni, deceduto nella serata di martedì a Multedo, in un incidente stradale.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il giovane, in sella alla sua moto, avrebbe allargato una curva, finendo contro un'automobile che arrivava dalla direzione opposta. Purtroppo l'impatto è stato molto violento e, all'arrivo dei soccorsi, per il 22enne non c'è stato niente da fare.