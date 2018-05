Incidente al Santuario delle Grazie, muore motociclista

Nella serata di venerdì 11 maggio si è verificato un grave incidente stradale che ha causato un morto sulla strada all'altezza del Santuario delle Grazie - tra Chiavari e Zoagli - su cui attualmente si viaggia a senso unico alternato a causa di una frana.

Secondo le prime informazioni pervenute, un centauro di 45 anni, per cause ancora da ricostruire, si sarebbe schiantao contro un'auto. L'impatto è stato fatale per l'uomo, mentre l'auto avrebbe preso fuoco.

Inutili i tentativi di rianimare il motociclista, sebbene il celere arrivo del 118. Adesso sul fatto indaga la polizia.