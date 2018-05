Quinto: incidente in moto, muore 26enne

L'impatto, fatale, nella notte in via Quinto, e purtroppo per il motociclista Giovanni Begliomini non c'è stato più niente da fare.

L'incidente stradale è avvenuto verso le 2 del mattino di sabato 19 maggio: la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione, quel che pare certo è che due moto - tra cui quella del ragazzo - si sarebbero toccate in curva. L'impatto è stato fortissimo: l'altro motociclista si è ferito lievemente, mentre Begliomini - originario di Nervi, classe 1991 (avrebbe compiuto 27 anni a novembre) - è morto nonostante il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso.