Mortale in A10, Toti: «Ho chiesto chiarimenti, vittima che si poteva evitare»

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha chiesto chiarimenti ad Autostrade in merito all'incidente mortale avvenuto sulla A10 nel tardo pomeriggio di sabato 18 luglio 2020: scontro tra un'auto e un mezzo pesante in cui il il conducente dell'autovettura ha perso la vita e un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Villa Scassi in codice giallo. L'incidente è avvenuto sulla A10 Genova Ventimiglia in un tratto cantierizzato con corsia in deviazione.

«Sono profondamente colpito e addolorato per la morte dell'automobilista genovese in autostrada, a seguito di un incidente con un camion, in uno scambio di carreggiata per i lavori in corso sulla A10 e mi stringo alla sua famiglia - ha commentato Toti - . Ora è il momento del dolore e non della rabbia, che comunque è tanta».

«Già domani (oggi per chi legge, ndr) però chiederemo immediatamente chiarimenti ad Aspi e Mit su quanto accaduto. Le autostrade a doppio senso di marcia in un’unica carreggiata, i cantieri ovunque e in un periodo trafficato come quello estivo sono estremanente pericolosi. Lo diciamo da tempo e oggi, dopo giorni di caos, ambulanze bloccate in coda e appelli inascoltati tutto questo è costato la vita a una persona. Ed è inaccettabile e ancora più grave visto che questo incidente arriva dopo settimane di richieste di aiuto mai raccolte. La messa in sicurezza di domani non può rendere le nostre autostrade delle trappole mortali oggi, lo diciamo invano da giorni. Speriamo che dopo questa tragedia, chi di competenza metta al primo posto in agenda la questione autostrade in Liguria e faccia fin da subito un atto concreto per cambiare questo folle piano di interventi che dovevano essere finiti già da giorni, secondo le promesse del Ministero e di Autostrade. Oggi lo pretendiamo ancora di più, mentre piangiamo un'altra vittima che probabilmente si poteva evitare».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tratto di Autostrada tra Genova Pra' e Aeroporto era stato chiuso in serata per poi essere riaperto in direzione Genova intorno alla ore 23 di sabato. L'incidente si era verificato intorno alle 18.30 e immediatamente si erano create code chilometriche anche sulla viabilità ordinaria a causa della chiusura.