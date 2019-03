Tragico schianto auto-scooter, muore un 60enne

Uno schianto violentissimo, che non gli ha lasciato scampo: è morto poco dopo le 5 di sabato mattina l'uomo di 60 anni travolto da un'auto all'incrocio tra via Bobbio e via Montaldo, nel quartiere genovese di Marassi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio degli agenti della sezione Infortunistica della Municipale, ma i dati accertati sono che il 60enne viaggiava a bordo di uno scooter, mentre sull'auto viaggiavano due coppie di amici, due ragazzi e due ragazze tutti tra i 18 e i 30 anni.

I due mezzi si sono scontrati nel nel mezzo dell'incrocio, e nell'urto lo scooterista è stato scaraventato a terra: nonostante l'intervento dei mezzi di soccorso inviati dal 112 e i disperati tentativi di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Feriti, non in maniera grave, gli occupanti dell'auto, che sono stati portati agli ospedali San Martino e Galliera.