Si schianta contro un taxi e con il casco sfonda il vetro

Una ragazza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 22.15 di domenica 28 luglio 2019 a San Fruttuoso. A scontrarsi in via Moresco all'altezza di piazzetta Firpo sono state una Vespa, guidata dalla giovane, e un taxi.

Entrambi i veicoli procedevano in direzione monte quando il ciclomotore è finito, per cause in via di accertamento, contro l'auto. Nell'impatto la ragazza è stata sbalzata in avanti e con il casco ha sfondato il lunotto posteriore del taxi.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica. La giovane è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.