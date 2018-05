Travolta da uno scooter mentre attraversa la strada, 45enne in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio di venerdì in via Moresco, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, dove una donna di 45 anni è stata investita da uno scooter.

Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 14 all’altezza delle strisce pedonali: la donna stava attraversando la strada quando è sopraggiunto un uomo a bordo di uno scooter, che l’ha travolta rovinando poi sull’asfalto.

Immediata la chiamata al 112: sul posto sono sopraggiunte automedica e ambulanza insieme con la Municipale, che ha temporaneamente chiuso il tratto della strada per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi. La donna è stata accompagnata all’ospedale Galleria con diversi traumi, ma non sarebbe in condizioni gravi. Il conducente dello scooter è stato invece portato al San Martino, dove è arrivato in codice giallo.