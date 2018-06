Schianto in via Montevideo, 30enne grave in ospedale

Grave incidente martedì mattina in via Montevideo, all’altezza dell’incrocio con corso Gastaldi, dove poco prima delle 9 un furgone e uno scooter si sono scontrati.

Stando alle prime informazioni, ad avere la peggio è stata la persona che viaggiava a bordo dello scooter, un giovane di 30 anni che è stato portato d’urgenza all’ospedale San Martino in codice rosso.

Da chiarire ancora l’esatta dinamica dello schianto: sul posto, oltre all’ambulanza e all’auto medica inviate dal 118, anche una pattuglia dell’Infortunistica per i rilievi. In mattinata un altro incidente si è verificato a Cornigliano, in piazza Massena: anche in questo caso è stato coinvolto un motociclista, che ha perso il controllo del mezzo ed è rovinato sull'asfalto.