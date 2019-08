Incidente in moto sulla statale 45, giovane in codice rosso

Un ragazzo è rimasto ferito in modo grave questa mattina in seguito a un incidente stradale, avvenuto sulla strada statale 45 fra Montebruno e Torriglia in val Trebbia.

Il giovane ha perso il controllo della sua moto ed è finito in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118. Per velocizzare il trasferimento in ospedale, avvenuto poi in codice rosso, è stato allertato l'elicottero dei vigili del fuoco.

Pare essersi trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi.