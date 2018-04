Incidente a Montebruno, ciclista soccorso dall'elicottero

Incidente poco dopo le 15 di domenica 29 aprile 2018 a Montebruno in val Trebbia. Un ciclista di 48 anni è rimasto ferito in modo grave in seguito all'impatto contro alcune auto parcheggiate lungo la statale 45.

Una volta sul posto, il personale del 118 ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi con l'elicottero Drago. Il paziente è stato trasferito all'ospedale San Martino in codice rosso, quello assegnato ai casi più gravi.

Le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate ai carabinieri.