Scontro fra scooter in via Montaldo, due feriti e traffico in tilt

Due persone in ospedale e traffico in tilt nel primo pomeriggio di lunedì per un incidente tra scooter avvenuto in via Montaldo, all'altezza dell'incrocio con via Menini.

Stando alle prime ricostruzioni, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti due scooter e tre persone, un giovane di 20 anni e una coppia. Due feriti sono stati accompagnati all'ospedale San Martino, uno in codice verde e l'altro in codice giallo, mentre il terzo è stato portato al Galliera, anche lui in codice giallo: in tutti i casi si tratta di contusioni e traumi fortunatamente non gravi.

Il traffico in via Montaldo ha prevedibilmente subito ripercussioni, con una lunga fila di auto incolonnate già da Manin verso Staglieno. Sul posto la Municipale per regolare la circolazione e per i rilievi.