Tris di incidenti nel Tigullio, quattro feriti

Una donna di 80 anni è stata investita da un'auto a Moneglia. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18 di sabato 26 maggio 2018 in via Liberazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, un'ambulanza e un'automedica. La donna è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova.

Poco meno di un'ora dopo si è verificato un altro incidente sulla strada provinciale 33 a San Salvatore di Cogorno, di fronte al Villaggio del Ragazzo. Coinvolte due moto, che si sono scontrate frontalmente. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa per soccorrere i conducenti dei due mezzi, poi trasferiti entrambi in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

Infine un sessantenne è rimasto ferito in modo grave in via Baden Powell a Sestri Levante poco dopo le 21 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Lavagna.