Incidente in val Bisagno, gravi due scooteristi

Due uomini sono rimasti feriti in modo grave in seguito a un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 18.30 di sabato 1 dicembre 2018 in via Piacenza, all'altezza del ponte Guglielmetti, in val Bisagno.

A scontrarsi sono stati due scooter, una Vespa Piaggio e uno X-Max. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica del 118. I due feriti, un cinquantenne e un settantenne, sono stati trasportati entrambi in ospedale in codice rosso, uno al San Martino e l'altro al Galliera.

Le indagini per tentare di chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla Sezione Infortunistica della Polizia municipale.