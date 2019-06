Schianto alla “rotatoria dei tonni”, grave scooterista

Uno scooterista è rimasto ferito nella notte tra venerdì e sabato in un incidente avvenuto a Molassana, all’altezza della ormai nota “rotonda dei tonni suicidi”, tra via Emilia e via Piacenza.

Stando a quanto ricostruito, intorno alle 2 l’uomo ha perso il contro all’altezza della rotatoria ed è andato a sbattere contro una cassetta dell’Enel, ferendosi alla testa

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Pubblica Assistenza Molassana e a Croce Verde di San Gottardo. Lo scooterista, cosciente ma sotto choc, è stato caricato in ambulanza e portato al San Martino, dove è stato ricoverato in codice rosso.