Molassana: scooter cerca di evitare un pedone e si schianta contro un’auto

Due giovani sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave, in un incidente che si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì in via Salvador Allende, nel quartiere genovese di Molassana.

Stando a quanto ricostruito, uno dei due ragazzi stava viaggiando a bordo del suo scooter in direzione Molassana quando l'altro ha attraversato la strada: nel tentativo di evitarlo, lo scooterista ha invaso la corsia opposta finendo per schiantarsi contro un'auto che stava sopraggiungendo.

Sia il pedone, uno studente di 17 anni, sia lo scooterista sono stati scaraventati a terra e hanno riportato contusioni e qualche escoriazione. Sul posto è subito intervenuta l'ambulanza della pubblica assistenza Molassana, che ha soccorso entrambi i ragazzi e li ha accompagnati all'ospedale Galliera in via precauzionale. Entrambi sono arrivati con un codice giallo, e le loro condizioni non sono gravi.