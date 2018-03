Investito da una moto a Molassana, grave in ospedale

Sono gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita, le condizioni del 70enne che questa mattina, martedì 13 marzo, è stato travolto da uno scooter in via Salvador Allende a Molassana.

Stando a quanto ricostruito dalla Municipale, l'uomo sarebbe stato investito da un uomo a bordo di un motociclo; il centauro alla guida è riuscito a frenare ma non a evitare l'urto.

Il 70enne è stato trasportato all'ospedale Galliera in codice rosso.