Molassana, schianto nella notte: motociclista grave in ospedale

Incidente nella notte tra venerdì e sabato a Molassana, in via Salvador Allende, dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo su cui stava viaggiando ed è finito fuori strada.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 2, e non ha coinvolto altri veicoli. L’uomo, circa 40 anni, è stato soccorso dall’ambulanza e dall’automedica inviate dal 118, intubato e accompagnato in codice rosso all’ospedale San Martino, dove è stato ricoverato in stretta osservazione.

Sul posto anche una pattuglia della Municipale per stabilire l’esatta dinamica dello schianto.