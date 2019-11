Investita sulle strisce sbiadite, è in fin di vita

Una donna anziana è in fin di vita dopo essere stata investita sulle strisce in via Molassana, all'altezza di via Ghersi. L'incidente è accaduto sabato 9 novembre alle ore 18.30 e la donna è stata investita da uno scooter.

«Proprio il 18 maggio scorso era stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale - dichiara il Gruppo Pd del Comune di Genova - la mozione che abbiamo presentato per impegnare la Giunta a potenziare gli attraversamenti pedonali segnalati dal Municipio Media Val Bisagno perché insufficienti o deteriorati fino a diventare, nel caso della segnaletica orizzontale, invisibili. Da maggio la Giunta, pur dichiaratasi d'accordo, non ha fatto niente».

«Purtroppo avevamo ragione - prosegue il Pd -. Quell'attraversamento era e rimane pericoloso. In tema di viabilità e codice della strada, l'attenzione dell'amministrazione comunale sembra ossessivamente rivolta a multare i cittadini in difetto, senza preoccuparsi di metterli in sicurezza rendendo ben visibili segnaletica e attraversamenti. Nel segnalare con amarezza l'ennesimo grave incidente, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia dell'anziana che ne è stata vittima. È con ogni evidenza inutile continuare a impegnare la Giunta con atti formali che vengono sistematicamente ignorati».