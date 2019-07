Schianto in moto in Francia, muore centauro genovese

Un giro in moto in Francia in sella alla sua amata moto, la sua passione più grande: se n’è andato così Mirko Labbate, trentenne di Cornigliano, che domenica è rimasto coinvolto in un incidente stradale risultatogli fatale mentre percorreva la RD 900, nel mezzo della valle del fiume Ubaye.

Mirko, grande tifoso dell’Inter e appassionato di due ruote da anni, si è scontrato con un’auto che stava viaggiando in direzione opposta alla sua con a bordo una famiglia francese composta da madre, padre e due figli di 7 e 13 anni: un urto violentissimo avvenuto in curva, che non ha lasciato scampo al centauro genovese.

La moto si è incastrata sotto la macchina, e a nulla sono serviti i tentativi dei vigili del fuoco locali e dei soccorritori di salvarlo. Incolumi, pur gravemente sotto choc, gli occupanti dell’auto, che non hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei gendarmi della vallata, ma l’ipotesi più probabile è che Mirko abbia affrontato la curva a una velocità elevata e si sia ritrovato in parte nella corsia opposta, finendo per scontrarsi contro la macchina. Decine i messaggi di cordoglio e dolore nello scoprire della sua morte: «Che brutto risveglio mi hai fatto fare, non ci voglio credere. Ti voglio ricordare sempre con il sorriso», e ancora «ti ricorderò così, sempre in sella alla tua moto. Adesso corri tra le stelle».