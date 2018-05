Corre in strada per prendere il bus, ragazzino investito

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di lunedì in piazza Martinez, a San Fruttuoso, dove un ragazzino di 14 anni è stato investito da una moto mentre correva per raggiungere la fermata dell’autobus.

Stando a quanto raccontato dai testimoni presenti, il ragazzino alla vista del bus sarebbe corso verso l’altro lato della strada senza controllare: in quel momento è sopraggiunto un uomo a bordo di una moto, che non ha potuto fare altro che cercare di frenare attutendo l’impatto.

Il 14enne è stato subito soccorso e affidato alle cure del 118, che lo ha accompagnato in codice giallo al Gaslini: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sotto choc il conducente della moto, che ha più volte ribadito di non essere riuscito a evitarlo.

Soltanto due settimane fa una giovane donna a bordo di uno scooter ha rischiato di investire un altro ragazzino, che stava giocando con gli amici in piazza Martinez e che per recuperare un pallone si era lanciato in mezzo alla carreggiata senza prestare attenzione. In quel caso, però, l’impatto era stato evitato.