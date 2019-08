Scontro auto-moto a San Fruttuoso, un giovane ferito

Un giovane è rimasto ferito in un incidente stradale, avvenuto in via G. B. D'Albertis a San Fruttuoso poco dopo le 22 di giovedì 1 agosto 2019. Un'auto proveniente da via Torti ha travolto la moto su cui viaggiava il ragazzo.

Ad avere la peggio è stato quest'ultimo, soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.