Investimento pedone e incidente con bus, code e rallentamenti

Due donne sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali, avvenuti poco prima delle 16 di giovedì 8 marzo 2018, rispettivamente in via Don Meirana a Pontedecimo e in via Maritano a Bolzaneto.

Nel primo caso si è trattato dell'investimento di un pedone mentre in via Maritano risulta coinvolto un autobus di Amt. La polizia municipale, intervenuta su entrambi i sinistri, segnala rallentamenti. Sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso.

Le due persone ferite sono state trasporta entrambe al pronto soccorso in codice giallo, quello attribuito ai casi di media gravità, al San Martino la donna investita e l'altra al Villa Scassi. Non sono intervenute automediche, segno che le pazienti non sono particolarmente gravi.