Incidenti stradali Bolzaneto / Via Felice Maritano

Bambino investito da un'auto e ricoverato in codice rosso

Il bimbo di 9 anni era in compagnia della madre quando è stato travolto da un'auto. Vista la dinamica dell'incidente è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso, quello attribuito ai casi più gravi