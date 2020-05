Marassi, maxi tamponamento in viale Bracelli: ferito un bambino

Incidente nel primo pomeriggio di domenica in viale Bracelli, a Marassi, dove tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento.

Quattro le persone ferite, tra cui un bambino che è stato portato all'ospedale Gaslini per controlli. Nessuno sarebbe rimasto ferito gravemente, e tutti sono arrivati in ospedale in codice giallo, quello di media gravità.

Da chiarire ora la dinamica dell'incidente, sul posto la polizia Locale per i rilievi.