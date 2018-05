Marassi, perde il controllo dell'auto e finisce contro una vetrina

Attimi di paura martedì mattina in via Cagliari, nel quartiere genovese di Marassi, dove il conducente di un’auto ne ha perso il controllo andando a sbattere contro la vetrina di una rosticceria all’angolo con corso Sardegna.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 10, e non ha fortunatamente provocato feriti gravi, anche grazie al fatto che sul marciapiede su cui l’auto è salita non stava passando nessuno. Stando alle prime ricostruzioni, al volante ci sarebbe stato un giovane senza patente che ha provato a spostare l'auto per lasciare libero un parcheggio.

Nel fare manovra avrebbe però perso il controllo, colpendo alcuni scooter parcheggiati e poi finendo contro la vetrina. Nessun ferito neppure nell’esercizio commerciale, anche se lo spavento è stato molto: l'auto, come dimostra una foto condivisa sul gruppo "Sei di Marassi se...", ha sfondato il vetro con gran parte del muso.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia della Municipale per i rilievi.