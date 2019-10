Incidente a Marassi, auto si ribalta in corso De Stefanis

Incidente intorno alle 14.30 di domenica 13 ottobre 2019 in corso De Stefanis a Marassi dove un'auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata. La conducente è stata soccorsa e trasportata all'ospedale San Martino di Genova.

Sul posto per i soccorsi ambulanza e automedica del 118, ma anche i vigili del fuoco e la polizia municipale che cercherà di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo quando riferito dai vigili del fuoco intervenuti una vettura avrebbe tamponato quella che la precedeva. L'impatto ha provocato il cappottamento della vettura tamponante che ha avuto un effetto "rampa" dall'auto tamponata.

La conducente di questa vettura, una giovane donna, è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco. Presa in consegna dal 118, è stata condotta al pronto soccorso. Sul posto anche la polizia locale per gli adempimenti di sua competenza.