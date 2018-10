Incidente a Marassi, auto della polizia finisce ribaltata

Incidente nella notte in corso de Stefanis, nel quartiere genovese di Marassi, dove un’auto della polizia si è ribaltata finendo in mezzo alla carreggiata.

Lo schianto è avvenuto poco prima dell’una della notte tra martedì e mercoledì: a bordo della pattuglia due agenti che si stavano dirigendo verso lungobisagno Istria per dare supporto ad alcuni colleghi, e che in corso De Stefanis si sono scontrati con un’altra auto.

I poliziotti sono stati aiutati a uscire dall’abitacolo dai vigili del fuoco e poi accompagnati in ospedale San Martino in codice giallo con ferite lievi. Anche il conducente dell’altra auto è stato affidato alle cure del 118 e portato al San Martino, anche lui in codice giallo: da chiarire adesso l’esatta dinamica dello schianto.