Schianto in lungomare Canepa, 18enne in fin di vita al Galliera

Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di giovedì 29 agosto in lungomare Canepa.

Un ragazzo di 18 anni si è schiantato con la sua moto mentre viaggiava in direzione Ponente. È stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all'ospedale Galliera.

I medici lo hanno subito traferito in Rianimazione Intensiva, adoperandosi in ogni modo per salvarlo. Il giovane lotta tra la vita e la morte: a preoccupare è un trauma cranico molto esteso, difficile da contenere.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai sanitari, anche la polizia Locale. Ancora non è chiara la dinamica, su cui sta indagando la sezione Infortunistica.

Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista sarebbe rovinato a terra e in seguito alla caduta diverse auto che lo precedevano si sarebbero tamponate a catena.

Soltanto ascoltando i testimoni e conclusi i rilievi, la polizia potrà stabilire se nello schianto è coinvolto un altro mezzo.