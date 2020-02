Tir contro auto in lungomare Canepa: code e rallentamenti

Code e traffico congestionato nel pomeriggio di giovedì in lungomare Canepa per un incidente che ha coinvolto una macchina e un tir.

Lo scontro si è verificato in direzione ponente, a poca distanza dal comando provinciale della Guardia di Finanza. Nessun ferito, ma le ripercussioni sulla viabilità, in una via già molto trafficata, sono state pesanti.

Sul posto la polizia Locale per i rilievi e per regolare il traffico.