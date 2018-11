Auto si ribalta in lungomare Canepa, un ferito e lunga coda

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì in lungomare Canepa, a Sampierdarena, dove un uomo ha perso il controllo dell'auto finendo ribaltato in mezzo alla strada.

Tutto è successo poco dopo le 14 nel tratto di strada che porta alla Sopraelevata, all'imbocco dell'elicoidale, nella parte terminale di lungomare Canepa. L'urto è stato forte, ma l'automibilista è riuscito a uscire da solo dall'auto e non ha riportato gravi ferite, anche se è stato accompagnato per preacauzione all'ospedale Villa Scassi dall'ambulanza.

Più pesanti invece le ripercussioni sul traffico già congestionato: sul tratto si sono formate lunghe code, con disagi anche per chi era diretto in autostrada, ed è stato necessario attendere le 15 per l'arrivo del carro attrezzi incaricato di rimuovere l'auto.