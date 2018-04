Auto in una scarpata, donna resta incastrata a testa in giù

La squadra notturna dei vigili del Fuoco di Genova Est è stata impegnata in un compllicato intervento per salvare una donna finita in una scarpata con la sua auto e rimasta incastrata a testa in giù. È successo a Scagnelli, una frazione di Lumarzo, nell'entroterra ligure. Per cause ancora da stabilire, la conducente ha perso il controllo della sua Fiata Panda ed è finita fuori strada cappottando.

I pompieri appena arrivati sul posto hanno stabilizzato la macchina in modo che non scivolasse ulteriormente, mentre un'altra squadra si è occupata del recupero della signora. Sono stati dunque messi in campo tutti gli strumenti per liberare l'occupante. L'intervento è stato ulteriormente complicato dal terreno viscido che ha obbligato i vigili del Fuoco a imbragarsi per poter operare.

Una volta aperta la porta e creata la via per poter inserire la barella spinale, la ferita è stata recuperata e affidata alle cure del 118. La donna è stata trasportata all'ospedale San Martino e non sarebbe grave.