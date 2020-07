Lorsica, incidente sulla Provinciale: 4 feriti e strada bloccata per un'ora

Quattro feriti e traffico bloccato per oltre un’ora: è il bilancio dell’incidente avvenuto domenica nel tardo pomeriggio a Lorsica, lungo la Provinciale della Scoglina, nei pressi di località Castagnelo.

L’incidente ha coinvolto due auto che, stando alle prime ricostruzioni, viaggiavano in direzioni opposte. Presenti i vigili del fuoco per aiutare le persone rimaste intrappolate nell’abitacolo, e le ambulanze.

L’urto è stato molto violento, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave e sono stati tutti trasferiti a Lavagna. Quattro persone sono state portate in ospedale in codice giallo, una in codice verde. I disagi maggiori al traffico, bloccato per oltre un’ora per consentire le operazioni di soccorso.