Schianto in bici contro un muro a Lencisa, 46enne resta in prognosi riservata

Restano molto gravi le condizioni della donna di 46 anni che nel pomeriggio di sabato è andata a sbattere contro un muro mentre percorreva via Lencisa a bordo della sua bicicletta.

La donna, originaria della Bulgaria e di professione badante, viaggiava in direzione della Guardia quando, per motivi ancora da chiarire, lungo una discesa ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro il muro.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bolzaneto e il personale sanitario inviato dal 118, che hanno deciso di chiedere l'intervento dell'elicottero Drago per accompagnare la donna in ospedale. È arrivata al San Martino nel tardo pomeriggio di sabato in codice rosso con un gravissimo trauma cranico, ed è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione del San Martino.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, che hanno escluso il coinvolgimento di altri veicoli.