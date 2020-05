Incidente a Leivi, un ferito grave

Grave incidente stradale intorno alle 16 di lunedì 4 maggio 2020 in via Selaschi a Leivi. A scontrarsi sono state un'auto e un ciclomotore.

Sul posto sono intervenuti i mezzi, inviati dalla centrale del 118 di Lavagna, e poi è stato richiesto anche l'aiuto dei vigili del fuoco con l'elicottero Drago. Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Si è trattato della terza uscita in un giorno per l'equipaggio dell'elisoccorso dopo quella in mattinata a Calvari per un bambino caduto dalla finestra di casa e nel primo pomeriggio a Masone per un infortunio sul lavoro.