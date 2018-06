Leivi, camionista segue il navigatore e finisce fuori strada

Ancora una “vittima” di navigatori poco aggiornati sulle strade della Liguria: i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire nel pomeriggio di mercoledì per soccorrere un camionista finito fuori strada a Bocco di Leivi, in via dei Cacciatori.

A trarre in inganno l’autista, straniero, proprio il navigatore, che lo ha spinto a imboccare la stretta strada e a percorrerla sino a quando in una curva stretta il rimorchio non è scivolato nella scarpata.

Sul posto sono intervenute le squadra di Chiavari, che hanno lavorato sino a tarda notte per rimuovere l’ostacolo e aiutare l’autista a riprendere il suo percorso: innanzitutto è stato messo in sicurezza il rimorchio, poi, tramite l'uso di un piccolo escavatore, è stato rimosso il carico di terra e con l'autogru è stato rimesso in strada.