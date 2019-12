Palo per l'illuminazione precipita sull'Aurelia

Qualche problema al traffico intorno alle 13.30 di oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, sulla Via Aurelia a Cavi di Lavagna per la caduta di un palo dell'illuminazione stradale, pare urtato da un veicolo in transito.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Non si registrano feriti. Danneggiato un cassonetto per la raccolta dei rifiuti.