Anziano travolge motociclista e scappa: «Non ricordo perché non mi sono fermato»

La polizia stradale, in seguito alle indagini svolte, ha identificato il responsabile di un incidente avvenuto a Lavagna, in corrispondenza di un incrocio di via Previati, intorno alle 19.30 di lunedì 2 dicembre 2019.

Un ragazzo alla guida del suo motociclo era stato colpito e fatto cadere a terra da un'automobile che non aveva rispettato la precedenza. Il conducente non si era fermato dopo l'impatto e aveva continuato per la sua strada. Grazie alle testimonianze di attenti e collaborativi cittadini, che hanno descritto il veicolo che avevano visto scappare, la pattuglia della Polizia Stradale di Chiavari ha potuto ricostruire l’accaduto, anche visionando i transiti dei veicoli in quel punto a quell’ora registrati dalle telecamere installate dal Comune di Lavagna.

Dopo un’accurata analisi delle targhe dei veicoli transitati, gli agenti hanno evidenziato il veicolo che coincideva con le descrizioni dei testimoni. La pattuglia si è quindi recata a casa dell’intestatario del veicolo e, verificando la coincidenza dei danni riportati al veicolo con la dinamica del sinistro, ha ricevuto la confessione del proprietario, un uomo di 80 anni, che ha dichiarato di aver avuto l’incidente, ma anche di non ricordare perché non si fosse fermato.

L'ottantenne è stato denunciato per fuga dopo aver causato incidente con danni e omissione di soccorso alle persone ferite. La patente è stata ritirata e inviata alla Prefettura per la sospensione prevista.